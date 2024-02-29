«Народ захочет разобраться»: Водолацкий предрек Армении украинский сценарий

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о желании страны вступить в Евросоюз. По его словам, Ереван готов взять курс на евроинтеграцию. Водолацкий увидел в решении Армении повторение судьбы Украины при бывшем президенте страны Петре Порошенко.

«Руководство Армении – не народ Армении. Спикер парламента Ален Симонян – человек Пашиняна. Тот его вырастил, поставил на должность, поэтому Симонян будет говорить то, что ему велят говорить. Пашинян тоже говорит лишь то, что велено, ему обещали золотые горы, поэтому он решил одним место усидеть на двух стульях. Как армянский народ на это отреагирует не знаю даже, учитывая, что множество армян проживают в России, у кого-то родственники живут в России, контакты, дружба, семейных бизнес и многое другое, что связывает Россию и Армению. При вступлении в ЕС наступят другие отношения со странами, в том числе с Россией. Из-за этого Армения потеряет очень много», - сказал собеседник НСН.