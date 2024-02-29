«Народ захочет разобраться»: Водолацкий предрек Армении украинский сценарий
Народ Армении тоже захочет разобраться в разворачивающейся ситуации, чтобы не допустить негативных последствий для граждан своей страны, заявил НСН Виктор Водолацкий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел на волне протестов, его протестная натура требует каких-то действий, он не может сидеть на месте, поэтому события, которые будут развиваться в Армении могут повторить судьбу Украины, заявил НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о желании страны вступить в Евросоюз. По его словам, Ереван готов взять курс на евроинтеграцию. Водолацкий увидел в решении Армении повторение судьбы Украины при бывшем президенте страны Петре Порошенко.
«Руководство Армении – не народ Армении. Спикер парламента Ален Симонян – человек Пашиняна. Тот его вырастил, поставил на должность, поэтому Симонян будет говорить то, что ему велят говорить. Пашинян тоже говорит лишь то, что велено, ему обещали золотые горы, поэтому он решил одним место усидеть на двух стульях. Как армянский народ на это отреагирует не знаю даже, учитывая, что множество армян проживают в России, у кого-то родственники живут в России, контакты, дружба, семейных бизнес и многое другое, что связывает Россию и Армению. При вступлении в ЕС наступят другие отношения со странами, в том числе с Россией. Из-за этого Армения потеряет очень много», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у Пашиняна «протестная натура», которая не дает ему сидеть на месте спокойно.
«Пашинян пришел на волне протестов, его протестная натура требует каких-то действий, он не может сидеть на месте, поэтому события, которые будут развиваться в Армении, к большому сожалению, могут повторить Украину. Это очень плохо для нас, потому что у нас с Арменией долгосрочные контракты и договоры, соглашения международные. Неправильно и неэффективно выбрасывать все эти соглашения на помойку из-за Пашиняна и Симоняна. Я думаю, что народ Армении тоже захочет разобраться в той ситуации, которая сейчас там происходит, чтобы не допустить негативных последствий для граждан Армении», - отметил Водолацкий.
Он выразил мнение, что российская сторона может повлиять на ситуацию в Армении только уговорами и попыткой вразумить руководство страны.
«Повлиять на эту ситуацию мы не можем. Есть руководитель Армении, он принимает такое решение, как принимал когда-то Порошенко, подписывая вступление в ЕС и желание в НАТО. После этого англосаксы толкнули его в братоубийственную войну. То же самое будет с Пашиняном. Мы можем только дипломатическими каналами работать, убеждать, что эти действия принесут вред государству Армения», - заключил Водолацкий.
Ранее Пашинян заявил, что заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда страны, а также неучастие в мероприятиях на высоком и высшем уровнях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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