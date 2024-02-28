Армения отказалась от мероприятий ОДКБ на высоком и высшем уровне

«Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне», - сказал политик.

Пашинян отметил, что Ереван не получил ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в республике. Отсутствие ответа, заявил армянский премьер, создает угрозу безопасности Армении.

Армения также может заморочить участие в ОДКБ «де-юре», уточнил политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Пашиняну не торопиться с выходом из ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

