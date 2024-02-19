Песков заявил о «диаметрально противоположных» позициях с Арменией по Украине

У России и Армении относительно ситуации на территории Украины «диаметрально противоположные» позиции. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал, что Ереван не поддерживает Россию в украинском вопросе.

Пашинян: РФ не является союзником Армении по вопросу Украины

По словам представителя Кремля, «это не секрет». Песков добавил, что в Кремле не согласны с позицией «армянских друзей» и собираются «настойчиво продолжать объяснять нашу правоту».

Накануне Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины, назвал украинский народ дружественным и выразил сожаление, что Ереван не может повлиять на ситуацию.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Армения планируют провести переговоры по либерализации визового режима.


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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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