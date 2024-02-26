Алиев призвал Армению взаимно отказаться от территориальных претензий
26 февраля 202417:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет притязаний на территорию Армении, но и Ереван должен отказаться от территориальных претензий к соседям. Заявление президента приводит РИА Новости.
"Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. У нас нет притязаний на территорию Армении", - заявил Алиев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французским СМИ назвал немыслимым на сегодняшний день мир между Арменией и Азербайджаном. Отрывок из интервью политика цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области
- СМИ: В России почти на 50% выросли продажи книг на вторичном рынке
- СМИ: Владельца ЧЭМК отвезли на допрос по делу о мошенничестве
- Президент Украины подписал закон о демобилизации срочников
- Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в возвращении раненых в РФ
- Алиев призвал Армению взаимно отказаться от территориальных претензий
- СМИ: В США идет расследование против автора «акта Магнитского» за помощь Киеву
- Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
- В Польше с рельсов сошел поезд с авиатопливом
- Звездного психолога Эль приговорили к 8,5 годам за мошенничество
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru