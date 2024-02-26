Алиев призвал Армению взаимно отказаться от территориальных претензий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет притязаний на территорию Армении, но и Ереван должен отказаться от территориальных претензий к соседям. Заявление президента приводит РИА Новости.

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"Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. У нас нет притязаний на территорию Армении", - заявил Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французским СМИ назвал немыслимым на сегодняшний день мир между Арменией и Азербайджаном. Отрывок из интервью политика цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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