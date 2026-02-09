Напророчили: Документ о смерти Эпштейна составили за день до его гибели в тюрьме

В обнародованных документах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили черновик заявления прокурора о его смерти, подготовленный за день до обнаружения тела финансиста в тюремной камере. Появились и другие новые данные об обстоятельствах смерти обвиненного в педофилии.

Новые странности появились в деле о смерти Джеффри Эпштейна. В файлах финансиста-педофила обнаружен черновик заявления о его гибели в тюрьме, который прокурор составил за сутки до официального обнаружения тела заключенного. Такие данные обнаружены в последнем массиве документов, обнародованных министерством юстиции США. Кроме того, стало известно о таинственной «фигуре в оранжевом», которая мелькнула на записи с камер видеонаблюдения за несколько часов до обнаружения тела Эпштейна.

«ПОХОРОНИЛИ» ЗАРАНЕЕ

Минюст США 30 января обнародовали еще 3 миллиона страниц документов, а также более 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч снимков по делу Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. СМИ обратили внимание, что черновик федерального заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Бермана о смерти финансиста датирован 9 августа 2019 года. «Ранее этим утром Исправительный центр Манхэттена подтвердил, что Джеффри Эпштейн был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым», — говорится в документе. При этом официальный пресс-релиз был опубликован на следующий день, 10 августа. Кроме того, выяснилось, что изначально было подготовлено несколько вариантов заявлений о смерти финансиста.

Песков: Публикации о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток

ХРОНОЛОГИЯ СУИЦИДА

Джефри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Его содержали в исправительном центре Нью-Йорка Metropolitan в Нижнем Манхэттене. В 1:27 ночи 23 июля 2019 года финансист был найден в своей камере в полубессознательном состоянии с травмами. Анонимный источник утверждал, что перед этим Эпштейн обвинил своего сокамерника, подозреваемого в многочисленных убийствах и наркоторговле, в нанесении ему телесных повреждений. Однако внутреннее расследование не подтвердило это. Федеральное бюро тюрем США в июне 2023 года опубликовало отчет о событиях 8–10 августа, связанных со смертью финансиста.

Служба маршалов США 8 августа в электронных письмах уведомила сотрудников тюрьмы о том, что сокамерник финансиста переводится в другое учреждение 9 августа. В тот же день Эпштейн в ходе встречи с адвокатами в тюрьме подписал новое завещание, причем администрация учреждения узнала об этом только после смерти заключенного. На следующий день сокамерника перевели в другое учреждение. В тот же день, 9 августа, сотрудники тюрьмы разрешили финансисту позвонить по телефону в нарушение правил. Офис генерального инспектора обнаружил и другие нарушения. В частности, не проводились обязательные 30-минутные обходы после 22:40 9 августа и пересчеты заключенных.

В письмах из архива Эпштейна обнаружили имя Аллы Пугачевой

Примерно в 20:00 по местному времени 9 августа заключенные были заперты в своих камерах на ночь, в том числе Эпштейн, оставшийся без сокамерника. 10 августа, около 6:30 утра, заключенным начали разносить завтрак двое дежурных, они и обнаружили мертвого финансиста. Управление главного судебно-медицинского эксперта провело вскрытие 11 августа и установило, что причиной смерти стало самоубийство.

«ОРАНЖЕВАЯ» ЗАГАДКА

CBS News обратили внимание, что в опубликованных фалах также содержатся данные Федерального бюро расследований о «вспышке оранжевого цвета» на записи с камер наблюдения недалеко от камеры, где содержался Эпштейн, за несколько часов до обнаружения тела. ФБР предположило, что это мог быть заключенный. В окончательном отчете Минюста фигуру назвали «неустановленным сотрудником исправительных учреждений», который, предположительно, нес оранжевое белье или постельные принадлежности.

ГРУЗИТЕ СЕРНУЮ КИСЛОТУ БОЧКАМИ

СМИ также обратили внимание, что в файлах Эпштейна содержатся данные о заказе финансистом крупной партии серной кислоты - шести 55-галлонных бочек (1249 литров). Причем выяснилось, что Эпштейн договорился о доставке химиката нас свой остров серной кислоты именно в тот день, когда ФБР начало расследование по делу о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Предполагается, что серную кислоту могли использовать для системы по опреснению воды на острове, где финансист организовывал оргии для сильных мира сего.

Российские города, торговля людьми и Зеленский: Что нового нашли в файлах Эпштейна

«ЧИСТЫЙ САТАНИЗМ»

Публикация файлов Эпштейна подробно показала его связи с многочисленными влиятельными людьми, среди которых многие известные политики и знаменитости – как бывшие, так и действующие. «Нормальному человеку объяснять не нужно, что это чистой воды сатанизм (запрещённое в РФ экстремистское движение. - Прим. НСН)», - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров. Согласно обнародованным данным, брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что скандального финансиста заказал нынешний президента США Дональд Трамп, так как Джеффри в тюрьме якобы намеревался «раскрывать имена».

По последним сообщениям, Киру Стармеру грозит отставка с должности премьер-министра Великобритании уже в ближайшее время из-за скандала с экс-послом в США Питером Мандельсоном, который оказался тесно связан с Эпштейном, пишет Bloomberg. Глава аппарата Стармера уже ушёл в отставку. В Словакии советник премьер-министра Роберта Фицо также уволился после публикации файлов Эпштейна. Ожидаются и другие политические скандаля, связанные с этим делом. Ранее американист Малек Дудаков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в чем собирается признаться чета Клинтонов в связи с файлами Эпштейна.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ОбвиненияСкандалПедофилы

Горячие новости

Все новости

партнеры