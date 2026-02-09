Напророчили: Документ о смерти Эпштейна составили за день до его гибели в тюрьме
В обнародованных документах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили черновик заявления прокурора о его смерти, подготовленный за день до обнаружения тела финансиста в тюремной камере. Появились и другие новые данные об обстоятельствах смерти обвиненного в педофилии.
Новые странности появились в деле о смерти Джеффри Эпштейна. В файлах финансиста-педофила обнаружен черновик заявления о его гибели в тюрьме, который прокурор составил за сутки до официального обнаружения тела заключенного. Такие данные обнаружены в последнем массиве документов, обнародованных министерством юстиции США. Кроме того, стало известно о таинственной «фигуре в оранжевом», которая мелькнула на записи с камер видеонаблюдения за несколько часов до обнаружения тела Эпштейна.
«ПОХОРОНИЛИ» ЗАРАНЕЕ
Минюст США 30 января обнародовали еще 3 миллиона страниц документов, а также более 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч снимков по делу Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. СМИ обратили внимание, что черновик федерального заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Бермана о смерти финансиста датирован 9 августа 2019 года. «Ранее этим утром Исправительный центр Манхэттена подтвердил, что Джеффри Эпштейн был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым», — говорится в документе. При этом официальный пресс-релиз был опубликован на следующий день, 10 августа. Кроме того, выяснилось, что изначально было подготовлено несколько вариантов заявлений о смерти финансиста.
ХРОНОЛОГИЯ СУИЦИДА
Джефри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Его содержали в исправительном центре Нью-Йорка Metropolitan в Нижнем Манхэттене. В 1:27 ночи 23 июля 2019 года финансист был найден в своей камере в полубессознательном состоянии с травмами. Анонимный источник утверждал, что перед этим Эпштейн обвинил своего сокамерника, подозреваемого в многочисленных убийствах и наркоторговле, в нанесении ему телесных повреждений. Однако внутреннее расследование не подтвердило это. Федеральное бюро тюрем США в июне 2023 года опубликовало отчет о событиях 8–10 августа, связанных со смертью финансиста.
Служба маршалов США 8 августа в электронных письмах уведомила сотрудников тюрьмы о том, что сокамерник финансиста переводится в другое учреждение 9 августа. В тот же день Эпштейн в ходе встречи с адвокатами в тюрьме подписал новое завещание, причем администрация учреждения узнала об этом только после смерти заключенного. На следующий день сокамерника перевели в другое учреждение. В тот же день, 9 августа, сотрудники тюрьмы разрешили финансисту позвонить по телефону в нарушение правил. Офис генерального инспектора обнаружил и другие нарушения. В частности, не проводились обязательные 30-минутные обходы после 22:40 9 августа и пересчеты заключенных.
Примерно в 20:00 по местному времени 9 августа заключенные были заперты в своих камерах на ночь, в том числе Эпштейн, оставшийся без сокамерника. 10 августа, около 6:30 утра, заключенным начали разносить завтрак двое дежурных, они и обнаружили мертвого финансиста. Управление главного судебно-медицинского эксперта провело вскрытие 11 августа и установило, что причиной смерти стало самоубийство.
«ОРАНЖЕВАЯ» ЗАГАДКА
CBS News обратили внимание, что в опубликованных фалах также содержатся данные Федерального бюро расследований о «вспышке оранжевого цвета» на записи с камер наблюдения недалеко от камеры, где содержался Эпштейн, за несколько часов до обнаружения тела. ФБР предположило, что это мог быть заключенный. В окончательном отчете Минюста фигуру назвали «неустановленным сотрудником исправительных учреждений», который, предположительно, нес оранжевое белье или постельные принадлежности.
ГРУЗИТЕ СЕРНУЮ КИСЛОТУ БОЧКАМИ
СМИ также обратили внимание, что в файлах Эпштейна содержатся данные о заказе финансистом крупной партии серной кислоты - шести 55-галлонных бочек (1249 литров). Причем выяснилось, что Эпштейн договорился о доставке химиката нас свой остров серной кислоты именно в тот день, когда ФБР начало расследование по делу о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Предполагается, что серную кислоту могли использовать для системы по опреснению воды на острове, где финансист организовывал оргии для сильных мира сего.
«ЧИСТЫЙ САТАНИЗМ»
Публикация файлов Эпштейна подробно показала его связи с многочисленными влиятельными людьми, среди которых многие известные политики и знаменитости – как бывшие, так и действующие. «Нормальному человеку объяснять не нужно, что это чистой воды сатанизм (запрещённое в РФ экстремистское движение. - Прим. НСН)», - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров. Согласно обнародованным данным, брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что скандального финансиста заказал нынешний президента США Дональд Трамп, так как Джеффри в тюрьме якобы намеревался «раскрывать имена».
По последним сообщениям, Киру Стармеру грозит отставка с должности премьер-министра Великобритании уже в ближайшее время из-за скандала с экс-послом в США Питером Мандельсоном, который оказался тесно связан с Эпштейном, пишет Bloomberg. Глава аппарата Стармера уже ушёл в отставку. В Словакии советник премьер-министра Роберта Фицо также уволился после публикации файлов Эпштейна. Ожидаются и другие политические скандаля, связанные с этим делом. Ранее американист Малек Дудаков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в чем собирается признаться чета Клинтонов в связи с файлами Эпштейна.
