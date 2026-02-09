Новые странности появились в деле о смерти Джеффри Эпштейна. В файлах финансиста-педофила обнаружен черновик заявления о его гибели в тюрьме, который прокурор составил за сутки до официального обнаружения тела заключенного. Такие данные обнаружены в последнем массиве документов, обнародованных министерством юстиции США. Кроме того, стало известно о таинственной «фигуре в оранжевом», которая мелькнула на записи с камер видеонаблюдения за несколько часов до обнаружения тела Эпштейна.

«ПОХОРОНИЛИ» ЗАРАНЕЕ

Минюст США 30 января обнародовали еще 3 миллиона страниц документов, а также более 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч снимков по делу Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. СМИ обратили внимание, что черновик федерального заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Бермана о смерти финансиста датирован 9 августа 2019 года. «Ранее этим утром Исправительный центр Манхэттена подтвердил, что Джеффри Эпштейн был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым», — говорится в документе. При этом официальный пресс-релиз был опубликован на следующий день, 10 августа. Кроме того, выяснилось, что изначально было подготовлено несколько вариантов заявлений о смерти финансиста.