Минцифры РФ смягчит запрет на звонки из-за границы
Минцифры России намерено смягчит запрет на звонки из-за границы. Как пишет RT, об этом на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
Он уточнил, что речь идёт о гражданах, которые используют международные звонки для общения с родственниками и друзьями.
По словам Лебедева, не исключено, что будет введён режим самозапрета на звонки из-за границы, когда пользователь сможет самостоятельно включать и отключать возможность таких вызовов.
«По международным звонкам... мы пообсуждаем, точно ко второму чтению будут донастройки», - заключил замминистра.
Ранее кабмин РФ представил второй пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством, включающий, в том числе, обязательную маркировку международных звонков, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье за 550 млн рублей продают особняк Лепса
- 100 тысяч за «квадрат»: Услуги строителей подорожали на 30%
- Кринж, шутка и мем: Как молодежь «раскрутила» шансон в соцсетях
- Временный барьер: Как безнал убережет от мошенников сделки с недвижимостью
- Минцифры РФ смягчит запрет на звонки из-за границы
- Зеленский подписал закон о ВНЖ для иностранных наемников
- Напророчили: Документ о смерти Эпштейна составили за день до его гибели в тюрьме
- Вагоны с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
- Пощечина Трампа, свадьба и Bad Bunny: Чем запомнился Супербоул-2026
- Зачем Apple официально привязала машины Lada к своей системе CarPlay
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru