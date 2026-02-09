Минцифры РФ смягчит запрет на звонки из-за границы

Минцифры России намерено смягчит запрет на звонки из-за границы. Как пишет RT, об этом на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.

Он уточнил, что речь идёт о гражданах, которые используют международные звонки для общения с родственниками и друзьями.

По словам Лебедева, не исключено, что будет введён режим самозапрета на звонки из-за границы, когда пользователь сможет самостоятельно включать и отключать возможность таких вызовов.

«По международным звонкам... мы пообсуждаем, точно ко второму чтению будут донастройки», - заключил замминистра.

Ранее кабмин РФ представил второй пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством, включающий, в том числе, обязательную маркировку международных звонков, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МошенникиТелефонный РазговорМинцифры

