Минцифры РФ смягчит запрет на звонки из-за границы

Он уточнил, что речь идёт о гражданах, которые используют международные звонки для общения с родственниками и друзьями.

По словам Лебедева, не исключено, что будет введён режим самозапрета на звонки из-за границы, когда пользователь сможет самостоятельно включать и отключать возможность таких вызовов.

«По международным звонкам... мы пообсуждаем, точно ко второму чтению будут донастройки», - заключил замминистра.

Ранее кабмин РФ представил второй пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством, включающий, в том числе, обязательную маркировку международных звонков, пишут «Известия».

