Песков: Публикации о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток

Комментировать публикации о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна со спецслужбами в России можно как угодно, но только не серьёзно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитриев предложил проверить родство премьера Польши с Эпштейном

По его словам, по поводу таких версий «хочется много шутить».

«Но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это», - заключил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что имя певицы Аллы Пугачевой оказалось в массиве документов, опубликованных по делу Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСпецслужбыДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры