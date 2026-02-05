Песков: Публикации о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток
Комментировать публикации о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна со спецслужбами в России можно как угодно, но только не серьёзно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, по поводу таких версий «хочется много шутить».
«Но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это», - заключил представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что имя певицы Аллы Пугачевой оказалось в массиве документов, опубликованных по делу Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Господдержку иностранных студентов объяснили продолжением дела Петра I
- «Дешевле инженера»: К чему приведет сокращение платных мест в вузах
- «Капризы электроники»: Автоэксперт объяснил отказ систем безопасности у «китайцев»
- Кондитер объяснил рост цен на любимые россиянами Snickers и Bounty
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157»
- Вырубать нельзя помиловать: За что американский клен приравняли к борщевику
- Песков: Публикации о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток
- Из Макрона ничего не выйдет: Кому ЕС поручит переговоры с Путиным
- European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном
- «Это утопия!»: Когда Россия полностью заместит автокомпоненты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru