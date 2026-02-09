В Подмосковье за 550 млн рублей продают особняк Лепса

По её словам, в доме, который находится на 8-м км Новорижского шоссе, «семь спален, десять санузлов, спа-зона с бассейном и сауной, зимний сад, библиотека и гараж на два автомобиля».

Достовалова добавила, что недвижимость площадью 1,8 тысячи квадратных метров продают за 550 млн рублей.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко допустил, что гонорары Лепса могли сократиться на несколько миллионов рублей на фоне усиливающегося общественного недовольства высокими доходами артистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

