Трамп назвал представление одним из самых неудачных за всю историю, подчеркнув, что оно не несет никакой ценности и противоречит представлениям об американском успехе, творчестве и совершенстве. Американский президент отметил, что выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny невозможно понять из‑за невнятной речи, а танцевальная часть, по его словам, оказалась крайне неудачной.



«Это шоу — просто пощечина нашей стране, которая каждый божий день устанавливает новые стандарты и рекорды. В этой неразберихе с показом и просмотром матчей в перерыве нет ничего вдохновляющего», — написал Трамп.

В ночь на 9 февраля по московскому времени состоялся Супербоул — главное событие американского футбола. В решающем матче команда «Сиэтл Сихокс» одержала победу над «Нью‑Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13.

По данным СМИ, в текущем году размещение 30‑секундного рекламного ролика в эфире Супербоула обошлось рекламодателям в сумму от восьми до 10 миллионов долларов. Организаторы мероприятия строили прогнозы, согласно которым Супербоул-2026 должен был принести свыше 500 миллионов долларов дохода и привлечь более 90 тысяч зрителей на стадион. Трансляция матча охватила более 150 стран мира, а общая аудитория, следившая за игрой, превысила 120 миллионов человек.



КТО ВЫСТУПАЛ