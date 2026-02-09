Пощечина Трампа, свадьба и Bad Bunny: Чем запомнился Супербоул-2026
На Супербоуле-2026 выступили Green Day, Bad Bunny и даже Леди Гага. Также на самом популярном спортивном событии представили ряд киноновинок.
Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях резко раскритиковал шоу, которое показали в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL). По его мнению, программа оказалась бессмысленной и стала настоящим оскорблением для страны.
Трамп назвал представление одним из самых неудачных за всю историю, подчеркнув, что оно не несет никакой ценности и противоречит представлениям об американском успехе, творчестве и совершенстве. Американский президент отметил, что выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny невозможно понять из‑за невнятной речи, а танцевальная часть, по его словам, оказалась крайне неудачной.
«Это шоу — просто пощечина нашей стране, которая каждый божий день устанавливает новые стандарты и рекорды. В этой неразберихе с показом и просмотром матчей в перерыве нет ничего вдохновляющего», — написал Трамп.
В ночь на 9 февраля по московскому времени состоялся Супербоул — главное событие американского футбола. В решающем матче команда «Сиэтл Сихокс» одержала победу над «Нью‑Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13.
По данным СМИ, в текущем году размещение 30‑секундного рекламного ролика в эфире Супербоула обошлось рекламодателям в сумму от восьми до 10 миллионов долларов. Организаторы мероприятия строили прогнозы, согласно которым Супербоул-2026 должен был принести свыше 500 миллионов долларов дохода и привлечь более 90 тысяч зрителей на стадион. Трансляция матча охватила более 150 стран мира, а общая аудитория, следившая за игрой, превысила 120 миллионов человек.
КТО ВЫСТУПАЛ
Матч открыла группа Green Day, исполнив свои хиты под бурную реакцию трибун. Центральной фигурой традиционного шоу в перерыве матча стал рэпер Bad Bunny. Во время выступления он держал в руках эксклюзивный футбольный мяч с надписью «Вместе мы — Америка». Артист произнес фразу «God Bless America» и назвал страны Северной и Южной Америки. К слову, в этом году Bad Bunny вошел в историю как первый исполнитель, полностью спевший сет на испанском языке. Ранее в этом году он также стал первым испаноязычным победителем «Грэмми» в категории «Альбом года». Главной неожиданностью Супербоула стало появление Леди Гаги — певица присоединилась к Bad Bunny во время шоу и исполнила с ним сальса-версию хита «Die With A Smile».
Выход Гаги оказался приурочен к настоящей свадьбе: пара поклонников Bad Bunny заключила брак прямо во время перерыва, а выступление артистов стало их живым саундтреком.
Кроме того, на сцене появился Рики Мартин с легендарным треком «Livin’ La Vida Loca». А среди подтанцовки были замечены друзья артиста: Педро Паскаль, Джессика Альба, Karol G, Cardi B и другие звезды.
После шоу Леди Гага поблагодарила Bad Bunny, признавшись, что для нее стало честью выйти на сцену вместе с артистом.
«Для меня было безмерной честью принять участие в шоу Бенито в перерыве Супербоула. Огромное спасибо Бенито и всей команде за приглашение и за то, что приняли меня на своей сцене! Я бы ни за что не отказалась от такого», — сказала артистка.
Теперь фанаты гадают: станет ли это выступление толчком к долгожданному фиту? Ранее Леди Гага уже признавалась, что хотела бы записать совместную работу с Bad Bunny.
ОТ «ГРОКУ» ДО «ПРЫГУНОВ»: ЧТО ПРЕДСТАВИЛИ
Во время перерывов Супербоула зрители увидели рекламные ролики ряда громких кинопремьер. Среди них — фантастический триллер Стивена Спилберга «День разоблачения» (Universal), новая глава вселенной «Звездных войн» под названием «Мандалорец и Грогу» (Disney), седьмая часть культового хоррора «Крик» (Paramount), а также фантастический блокбастер «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли (Amazon MGM).
Кроме того, были представлены анонсы нового оригинального мультфильма Pixar «Прыгуны» (Disney), следующей части анимационной франшизы Illumination «Миньоны и монстры» (Universal), сиквела анимационного хита «Супер Марио: Галактическое кино» (Universal / Illumination) и супергеройского фильма «Супергерл» (DC Studios / Warner Bros.).
Особого внимания удостоился тизер предстоящего проекта Дэвида Финчера «Приключения Клиффа Бута» — картины, созданной по сценарию Квентина Тарантино, в которой снимется Брэд Питт.
Помимо киноанонсов, в рамках Супербоула продемонстрировали множество ярких рекламных роликов от известных брендов. Так, режиссер Йоргос Лантимос создал для платформы Squarespace стилизованный под классические хорроры ролик с участием Эммы Стоун. Не остался без внимания и ТВ‑спот Skittles, в котором Элайджа Вуд предстал в образе единорога. Еще одним запоминающимся моментом стала реклама сервиса доставки Instacart с Беном Стиллером в главной роли.
КТО БЫЛ НА ТРИБУНАХ
На матчах Супербоула всегда собирается блестящая публика — и нынешнее событие не стало исключением. Трибуны и VIP‑ложи заполнили звёзды кино, музыкальной индустрии, спорта и мира моды. Среди присутствующих можно было увидеть Эмму Робертс, певицу Сиару, Ким Кардашьян, гонщика Льюиса Хамильтона, Педро Паскаля, Адама Сэндлера, Мэтью Лилларда, а также Джастина и Хейли Бибер.
Особый ажиотаж у публики вызвали два появления. Первое — Jay‑Z в сопровождении дочери Blue Ivy Carter, которое не осталось без внимания зрителей. Второе — выход модели Кендалл Дженнер в паре с рэпером 21 Savage, также привлекший немало взглядов.
Супербоул по праву входит в число самых популярных спортивных мероприятий планеты. В США за трансляцией следит примерно треть населения.
История турнира началась в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига объединились, сформировав две конференции новой лиги. С тех пор Супербоул ежегодно собирает лучшие команды из каждой конференции. Победители увозят с собой престижный трофей — кубок имени Винса Ломбарди. Этот приз назван в честь тренера, под руководством которого команда «Грин‑Бей Пэкерс» завоевала первые два Супербоула в 1966 и 1967 годах.
Прошедший матч стал юбилейным — 60‑м по счету в истории турнира. Традиционно шоу завершилось зрелищными фейерверками в честь победителей.
