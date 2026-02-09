Вагоны с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань. С рельсов сошли 10 вагонов с углём. В результате движение на участке приостановлено.

«Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

