Вагоны с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
Вагоны с углём сошли с рельсов в Хабаровском крае. Об этом со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань. С рельсов сошли 10 вагонов с углём. В результате движение на участке приостановлено.
«Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
