Заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус, в свою очередь, отметил, что сегодня сложно сказать, насколько подорожал ремонт квартир.

«Сегодня можно только гадать, насколько подорожал ремонт. Нужно учитывать инфляцию, подорожание материалов, рост стоимости трудовых ресурсов. Подсчет всех этих элементов даст возможность получить интегральное значение. Собственно, это интегральное значение и будет являться размером подорожания. Я думаю, оно будет все-таки чуть выше, чем 10%. Сегодня ремонт — не только стены и потолок. У нас существует по меньшей мере пять-шесть видов ремонта. Чтобы найти хороших рабочих, нужно изучить их портфолио и связаться с теми людьми, которым раньше делали ремонт эти рабочие. Также есть специальные сайты, где публикуются только проверенные варианты», — сказал собеседник НСН.

Ранее основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил НСН, что застройщики страдают от закредитованности и низкого спроса на жилье, но ситуация может стать еще хуже.

