100 тысяч за «квадрат»: Услуги строителей подорожали на 30%
За 2025 год ремонт в квартирах подорожал больше, чем на 10%, заявил опрошенные НСН эксперты.
Стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%, сказал НСН застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин.
В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир. И тому есть объяснение: подорожали материалы, услуги рабочих и комплексные решения «под ключ», а средний чек за обновление жилья в крупных городах заметно увеличился по сравнению с предыдущими годами. Федякин отметил, что в регионах ремонт квартир обходится в два раза дешевле, чем в столице.
«За минувший год цифры выросли гораздо сильнее. Я думаю, рост цен на рабочую силу составил около 30%. Стройматериалы же подорожали на 10-15%. Минимальная стоимость ремонта в столичной квартире находится в районе 100 тысяч рублей за квадратный метр. В регионах никто не будет делать такие ремонты, как в Москве. Там будет в два раза дешевле», — отметил Федякин.
Заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус, в свою очередь, отметил, что сегодня сложно сказать, насколько подорожал ремонт квартир.
«Сегодня можно только гадать, насколько подорожал ремонт. Нужно учитывать инфляцию, подорожание материалов, рост стоимости трудовых ресурсов. Подсчет всех этих элементов даст возможность получить интегральное значение. Собственно, это интегральное значение и будет являться размером подорожания. Я думаю, оно будет все-таки чуть выше, чем 10%. Сегодня ремонт — не только стены и потолок. У нас существует по меньшей мере пять-шесть видов ремонта. Чтобы найти хороших рабочих, нужно изучить их портфолио и связаться с теми людьми, которым раньше делали ремонт эти рабочие. Также есть специальные сайты, где публикуются только проверенные варианты», — сказал собеседник НСН.
Ранее основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил НСН, что застройщики страдают от закредитованности и низкого спроса на жилье, но ситуация может стать еще хуже.
