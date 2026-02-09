Зеленский подписал закон о ВНЖ для иностранных наемников

Протяженность линий московского метрополитена до конца 2032 года будет удвоена Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину Полицейские задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро "Китай-город" Реконструкция киностудии им. Горького завершена Энтомолог опроверг информацию о том, что Москву этой весной ждут полчища насекомых