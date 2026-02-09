Зеленский подписал закон о ВНЖ для иностранных наемников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники смогут оформить вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает RT.
Согласно документу, иностранные наёмники обязаны обратиться для оформления ВНЖ в течение полугода со дня вступления закона.
Законом также предусмотрено, что получившие вид на временное проживание смогут воспользоваться отдельными соцгарантиями, в частности в сфере медицинского обеспечения.
Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что в Харьковской области в составе штурмовых групп ВСУ действуют иностранные наёмники, в том числе выходцы из стран Латинской Америки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
