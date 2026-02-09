Рособрнадзор запретил прием в один вуз и еще шести вынес предостережения

Рособрнадзор запретил приём обучающихся в Ассоциацию «Кисловодский гуманитарно-технический институт». Об этом сообщает RT.

Экономия и обход ЕГЭ: Почему молодежь стала чаще идти в колледжи

Как рассказали в ведомстве, решение было принято в связи с неисполнением ранее выданного вузу предписания.

Ещё шести образовательным организациям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В их числе университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт и Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, «Орловский государственный институт культуры».

Ранее Минобрнауки сократило в российских вузах 47 тысяч платных мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеОбучениевузыРособрнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры