Рособрнадзор запретил прием в один вуз и еще шести вынес предостережения
Рособрнадзор запретил приём обучающихся в Ассоциацию «Кисловодский гуманитарно-технический институт». Об этом сообщает RT.
Как рассказали в ведомстве, решение было принято в связи с неисполнением ранее выданного вузу предписания.
Ещё шести образовательным организациям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В их числе университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт и Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, «Орловский государственный институт культуры».
Ранее Минобрнауки сократило в российских вузах 47 тысяч платных мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
