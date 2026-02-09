Обязательство проводить все сделки с недвижимостью за безналичный расчет лишь на какое-то время станет заградительной мерой от мошенников, потом они найдут, как обернуть это в свою пользу. Об этом НСН рассказал юрист Иван Соловьев.

В Госдуме готовят законопроект, который может обязать россиян и бизнес проводить все сделки с недвижимостью исключительно в безналичной форме, заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Его слова приводят РИА Новости. Инициатива связана с резонансными случаями мошенничества при операциях с недвижимостью. Соловьев раскрыл, почему эта мера поможет лишь ненадолго.

«Наличные привлекательны для мошенников. Они всячески стараются, чтобы жертва эти деньги обналичила и потом перевела на их криптокошельки или передала курьерам. Казалось бы, «безнал» должен, помимо того, что стать страховкой от мошенников, вывести из тени эти сделки, чтобы они были прозрачны для налогообложения. Раньше при наличной оплате в договоре писалась одна сумма, а остальной «хвостик» передавался по дополнительному соглашению. Но могу сказать, что даже при безналичной оплате никто не помешает передать какую-то часть потом наличными от продавца покупателю или наоборот. Поэтому перевод на «безнал» полностью не решит вопрос выхода из тени. Мне кажется, что мошенники найдут способ, как использовать эти новые возможности. Просто увеличится объем неких посредников, через которые эти деньги будут проходить. Но, в целом, перевод сделок на безналичную оплату на какое-то время может стать заградительной мерой для мошенников», - рассказал он.

Соловьев подчеркнул, что основной объем сделок на рынке недвижимости сегодня заключается за наличные.

«Наличные сегодня – это основная форма оплаты на рынке недвижимости. В любом случае пока нет запрета в гражданском законодательстве на осуществление сделки живыми деньгами. Нужны очень серьезные аргументы для того, чтобы лишить гражданина возможности проводить сделки за наличные. Как правило, в тех схемах, где появляются мошенники с Украины, почти 100% сделок были за наличные», - подытожил он.

Ранее Соловьев заявил НСН, что длительный период охлаждения, четкие критерии психолого-психиатрического освидетельствования и работы Росреестра, а также оплата квартиры безналичным расчетом должны защитить добросовестных покупателей недвижимости от «эффекта Долиной».

