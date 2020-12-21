«Нам стоит отгородиться»: Суперзаразный «британский» коронавирус вырвался в Европу

Несмотря на это, «британский» штамм коронавируса уже выявили в Дании, Нидерландах и Австралии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Его уже обнаружили и в Италии — у человека, который на днях вернулся из Великобритании, передаёт РЕН ТВ.

В ВОЗ, между тем, не считают появление нового штамма коронавируса «чем-то необычным». По словам директора департамента пандемий и эпидемий организации Сильви Бриана, изменение летальности пока не выявлено, а для понимания влияния «британского» вируса нужны дополнительные исследования.

«Не надо паниковать. Науке известно, что чем больше случаев передачи какого-либо вируса происходит, тем больше вероятность его модификаций», - цитирует его телеканал «360».

Специалисты ВОЗ рассчитывают, что разработанные против COVID-19 вакцины будут эффективны и против его новой разновидности.

Когда в Сибири выявили свою мутацию коронавируса, врач-иммунолог Владимир Болибок объяснял, что мутации — действительно, нормальное явление для коронавируса.

«Мутации обнаруживают постоянно — это небольшие точечные мутации в структуре вируса, они по сути ни на что не влияют. Основной фактор агрессии вируса — так называемый spike-протеин, который находится в его оболочке. Он как раз и не мутирует по простой причине: если этот ген смутирует, то вирус потеряет способность подсоединяться к клеткам человека», - сказал он тогда в эфире НСН.

Тем не менее, многие страны уже приостановили авиасообщение с Великобританией. Это, в частности, Аргентина, Канада, Колумбия, Латвия, Марокко, Финляндия, Нидерланды, Франция, Эстония. Некоторые страны, как Ирландия, Франция и Бельгия, пока отказались от транспортного сообщения с Великобританией на сутки или двое, а некоторые, как Германия и Болгария, запретили авиасообщение с этой страной до января. Италия и Австрия пока готовят решения о приостановке авиасообщения, Швейцария закрывает его не только с Великобританией, но и с ЮАР, где тоже найден вирус-мутант, Саудовская Аравия закрывает границу на неделю.

В Турции приостановят приём рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР, а Кипр введёт двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании.