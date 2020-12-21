«Нам стоит отгородиться»: Суперзаразный «британский» коронавирус вырвался в Европу
Во Всемирной организации здравоохранения пока призывают не паниковать, но данных о новом штамме коронавируса пока слишком мало — кроме тех, что вирус-мутант сильно заразнее и распространяется быстрее.
Новая разновидность (штамм) коронавируса стала широко распространяться в Великобритании в середины ноября, заявили в местной Службе общественного здравоохранения. Британские врачи не исключают, что эта мутация коронавируса возникла ещё в сентябре, но до ноября её появление не отражалось на статистике по заражениям, пишет «Газета.ру».
Уже в декабре глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок публично рассказал о мутировавшем виде коронавируса, который, по его данным, распространяется значительно быстрее, чем COVID-19. Власти страны полагают, что «мутант» на 70% заразнее других видов вируса. Новый штамм активно распространяется на юге Англии и в Лондоне, где из-за него уже ввели дополнительные ограничения.
Несмотря на это, «британский» штамм коронавируса уже выявили в Дании, Нидерландах и Австралии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Его уже обнаружили и в Италии — у человека, который на днях вернулся из Великобритании, передаёт РЕН ТВ.
В ВОЗ, между тем, не считают появление нового штамма коронавируса «чем-то необычным». По словам директора департамента пандемий и эпидемий организации Сильви Бриана, изменение летальности пока не выявлено, а для понимания влияния «британского» вируса нужны дополнительные исследования.
«Не надо паниковать. Науке известно, что чем больше случаев передачи какого-либо вируса происходит, тем больше вероятность его модификаций», - цитирует его телеканал «360».
Специалисты ВОЗ рассчитывают, что разработанные против COVID-19 вакцины будут эффективны и против его новой разновидности.
Когда в Сибири выявили свою мутацию коронавируса, врач-иммунолог Владимир Болибок объяснял, что мутации — действительно, нормальное явление для коронавируса.
«Мутации обнаруживают постоянно — это небольшие точечные мутации в структуре вируса, они по сути ни на что не влияют. Основной фактор агрессии вируса — так называемый spike-протеин, который находится в его оболочке. Он как раз и не мутирует по простой причине: если этот ген смутирует, то вирус потеряет способность подсоединяться к клеткам человека», - сказал он тогда в эфире НСН.
Тем не менее, многие страны уже приостановили авиасообщение с Великобританией. Это, в частности, Аргентина, Канада, Колумбия, Латвия, Марокко, Финляндия, Нидерланды, Франция, Эстония. Некоторые страны, как Ирландия, Франция и Бельгия, пока отказались от транспортного сообщения с Великобританией на сутки или двое, а некоторые, как Германия и Болгария, запретили авиасообщение с этой страной до января. Италия и Австрия пока готовят решения о приостановке авиасообщения, Швейцария закрывает его не только с Великобританией, но и с ЮАР, где тоже найден вирус-мутант, Саудовская Аравия закрывает границу на неделю.
В Турции приостановят приём рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР, а Кипр введёт двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании.
В Центре Гамалеи российским властям рекомендовали приостановить авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса
Британский штамм потенциально опасен и для России, заявил в интервью Ura.ru вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время», - предположил он.
Вместе с тем, Аграновский также придерживается мнения, что новый вирус, вероятно, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена), которые являются мишенью для антител — а значит, существующие вакцины сработают и против него.
Массовая вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» началась в Москве в декабре. Вакцину уже доставили во все регионы России.
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