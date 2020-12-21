Минздрав Великобритании: ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

Ситуация с коронавируса «вышла из-под контроля» властей Великобритании, сообщает Sky News со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

По его словам, люди должны вести себя так, как будто у них уже есть COVID-19, «особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений». По словам Хэнкока, новый заразный вариант коронавируса распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно. Усиленные меры могут действовать в течение нескольких месяцев.

Также глава Минздрава назвал безответственным поведением столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за желания жителей Лондона уехать из города до вступления в силу нового локдауна.

Коронавирус-мутант атаковал Британию. Европа закрывает Ла-Манш

Напомним, в Великобритании выявили мутацию коронавируса COVID-19 на 70 процентов заразнее. На фоне данных об увеличении скорости распространения инфекции европейские страны закрыли воздушные границы. В воскресенье это сделали власти ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии и Франции. Париж также решил прервать с Великобританией и железнодорожное сообщение. Израиль тоже рассматривает возможность немедленно закрыть пассажирам въезд из Великобритании, Дании и Южной Африки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВеликобритания
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