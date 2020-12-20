В Центре Гамалеи российским властям рекомендовали приостановить авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Закрыть воздушные границы российсикм властям предлагает профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. В интервью изданию «Подъем» он объяснил, что сокращение объемов авиаперевозок даст хорошей результат в борьбе с коронавирусом вместе с другими мерами.

«Наверное, что-то серьёзное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе. Как показала весенняя практика, прекращение или резкое сокращение авиасообщения наряду с другими мерами приводит к хорошему эффекту», - считает вирусолог.

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Он также предупредил, что «уже разработанные вакцины могут не помогать», потому что не известно, насколько тяжелым окажется заболевание.

Напомним, новый штамм, выявленный в Великобритании на 70% заразнее обычного. Крупные европейские страны уже закрыли воздушные границы с Великобританией, а также Австралией и ЮПР, где обнаружен новый вид коронавируса.

Российские самолеты летают в 16 стран, том числе в Британию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВеликобританияРоссияАвиасообщение
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