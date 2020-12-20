В Центре Гамалеи российским властям рекомендовали приостановить авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Закрыть воздушные границы российсикм властям предлагает профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. В интервью изданию «Подъем» он объяснил, что сокращение объемов авиаперевозок даст хорошей результат в борьбе с коронавирусом вместе с другими мерами.

«Наверное, что-то серьёзное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе. Как показала весенняя практика, прекращение или резкое сокращение авиасообщения наряду с другими мерами приводит к хорошему эффекту», - считает вирусолог.