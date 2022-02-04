Началась переброска дополнительных американских войск в Европу
Первые американские военно-транспортные самолёты начали переброску дополнительных войск США в Европу, сообщает RT.
Около 2 тысяч бойцов вылетели днём 3 февраля из воинской части Форт-Брэгг на самолётах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство военных отправятся в Польшу, остальные будут временно базироваться в Германии, передает CBS.
В ближайшие дни в Польшу отправят две тысячи военнослужащих, ещё несколько тысяч перебросят на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.
Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что переброска войск США в восточную Европу может подтолкнуть Киев к силовому решению ситуации вокруг Донбасса.
США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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