Закрытые российские аэропорты получат еще более шести млрд рублей

На заседании кабмина он указал, что речь идёт о воздушных гаванях, чья работа была ограничена после начала спецоперации. В том числе, это аэропорты Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя.

Глава правительства отметил, что ранее на эти цели уже было направлено уже около 27 млрд рублей.

«Чтобы частично компенсировать расходы... на оплату труда и сохранение коллективов, финансирование развития аэродромной инфраструктуры», - добавил Мишустин.

Ранее в Минтрансе заявили, что аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы, сообщает RT.

