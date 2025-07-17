Закрытые российские аэропорты получат еще более шести млрд рублей

Правительство РФ дополнительно направит ещё более шести млрд рублей на поддержку аэропортов в центральных и южных регионах страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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На заседании кабмина он указал, что речь идёт о воздушных гаванях, чья работа была ограничена после начала спецоперации. В том числе, это аэропорты Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя.

Глава правительства отметил, что ранее на эти цели уже было направлено уже около 27 млрд рублей.

«Чтобы частично компенсировать расходы... на оплату труда и сохранение коллективов, финансирование развития аэродромной инфраструктуры», - добавил Мишустин.

Ранее в Минтрансе заявили, что аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:КраснодарМихаил МишустинПравительство РоссииАэропорты

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