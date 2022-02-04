Постпред Чижов указал на последствия переброски американских войск в восточную Европу
Переброска войск США в восточную Европу может подтолкнуть Киев к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова.
«…С политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает "горячие головы" в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», – считает дипломат, передает CNN.
По его словам, Москва «очень обеспокоена» подобными действиями. При этом Чижова указал на то, что пространство для диалога с США и НАТО по вопросам безопасности на данный момент остается.
США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В ближайшие дни в Польшу отправят две тысячи военнослужащих, ещё несколько тысяч перебросят на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.
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