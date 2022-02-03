Песков прокомментировал планы США по переброске войск в Европу

По его словам, планы Вашингтона являются доказательством того, что у Москвы есть причины для беспокойства.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В ближайшие дни в Польшу отправят две тысячи военнослужащих, ещё несколько тысяч перебросят на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.

По словам главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби, отсутствие действий России для деэскалации вызвало необходимость мер по упреждению.

