Россиянам напомнили, как вести себя при судорогах в воде
Подводные ключи опасны тем, что они создают резкий перепад температур и могут вызвать судороги, сказал НСН Владимир Черепков.
Судороги в воде могут начаться, если на дне бьет подводный ключ, который создает перепад температур, в этом случае следует попытаться принять горизонтальное положение, грести руками или ногами и подавать сигналы помощи. Об этом в пресс-центре НСН заявил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москве Владимир Черепков.
«Основная нештатная ситуация на воде — когда сводит руки или ноги. Чаще всего это происходит в запрещенных для купания местах, где могут бить подводные ключи, создавая очень резкий перепад температур. Например, температура воды на дне водоема — около четырех градусов. У людей, когда они попадают в такую зону, очень часто происходят судороги. В этом случае нужно постараться горизонтально расположиться на поверхности воды и грести руками. Если же сводит руки, то нужно грести ногами и подавать сигналы помощи», — сказал Черепков.
Ранее Черепков заявил, что чаще всего у людей, которые пользуются прокатными катамаранами, маломерными судами или сапами, нет опыта управления ими, следует внимательно изучить правила безопасности и помнить, что вода не прощает ошибок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru