«Основная нештатная ситуация на воде — когда сводит руки или ноги. Чаще всего это происходит в запрещенных для купания местах, где могут бить подводные ключи, создавая очень резкий перепад температур. Например, температура воды на дне водоема — около четырех градусов. У людей, когда они попадают в такую зону, очень часто происходят судороги. В этом случае нужно постараться горизонтально расположиться на поверхности воды и грести руками. Если же сводит руки, то нужно грести ногами и подавать сигналы помощи», — сказал Черепков.

Ранее Черепков заявил, что чаще всего у людей, которые пользуются прокатными катамаранами, маломерными судами или сапами, нет опыта управления ими, следует внимательно изучить правила безопасности и помнить, что вода не прощает ошибок.

