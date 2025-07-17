Депутаты Госдумы приняли поправки о штрафе за поиск экстремистских материалов
Депутаты Госдума приняли поправки в КоАП РФ, предусматривающие для граждан штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.
Также поправки устанавливают ответственность за распространение рекламы VPN-сервисов. Гражданам будет грозить штраф в размере от 50 тыся до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Аналогичные штрафы поправки предусматривают для владельцев VPN-сервисов, отказывающихся ограничивать доступ к запрещённым на территории РФ информационным ресурсам, а также взаимодействовать с Роскомнадзором.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России продолжать блокировать VPN-сервисы, нарушающие российские законы, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru