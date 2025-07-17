Депутаты Госдумы приняли поправки о штрафе за поиск экстремистских материалов

Также поправки устанавливают ответственность за распространение рекламы VPN-сервисов. Гражданам будет грозить штраф в размере от 50 тыся до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, юридическим лицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы поправки предусматривают для владельцев VPN-сервисов, отказывающихся ограничивать доступ к запрещённым на территории РФ информационным ресурсам, а также взаимодействовать с Роскомнадзором.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России продолжать блокировать VPN-сервисы, нарушающие российские законы, сообщает «Свободная пресса».

