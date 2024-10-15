На Украине заявили о подготовке ВСУ к отходу из Курской области

Украинские подразделения, находящиеся в Курской области, готовятся отступить на территорию Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Алаудинов заявил об освобождении 50% территории Курской области, занятой ВСУ

По его словам, подразделениям ВСУ поступила соответствующая команда. Других подробностей Шарий не сообщил.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил, что с большой долей вероятности Курская область будет освобождена к Новому году.

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ФОТО: РИА Новости
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