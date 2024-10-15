На Украине заявили о подготовке ВСУ к отходу из Курской области
15 октября 202419:27
Украинские подразделения, находящиеся в Курской области, готовятся отступить на территорию Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
По его словам, подразделениям ВСУ поступила соответствующая команда. Других подробностей Шарий не сообщил.
Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил, что с большой долей вероятности Курская область будет освобождена к Новому году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru