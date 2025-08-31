Мерц: Никто сейчас не обсуждает отправку наземных войск на Украину
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время в рамках международных обсуждений рассматривается вопрос о возможных «гарантиях безопасности» на случай установления перемирия на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF.
При этом Мерц подчеркнул, что речи о размещении сухопутных войск западных стран на украинской территории не идёт. Отвечая на вопрос ведущего о возможных планах Франции и Великобритании, Мерц отметил, что лично участвует во всех ключевых переговорах и достоверно знает, что тема наземного военного присутствия не обсуждается.
По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено на долгосрочной поддержке вооружённых сил Украины. Вопрос о сроках достижения перемирия канцлер оставил открытым, не став давать чёткого прогноза относительно возможного прекращения огня в следующем году.
Ранее канцлер предупреждал о готовности ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина и Зеленского. Однако 28 августа он заявил, что переговоры между лидерами России и Украины в ближайшее время не планируются, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
