Литва может восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией

По словам Забляцкиса, речь идет о восстановление ранее существовавших, но осушенных болот. Он отметил, что, в приграничных районах с Белоруссией заболоченность ранее была значительной, и по оценкам ведомства, на этой территории располагается около 60 тысяч гектаров болот, более половины из которых были осушены в прошлом.

По словам Забляцкиса, полное восстановление таких территорий может занять около десяти лет, а стоимость восстановления одного гектара оценивается в сумму от 500 до 2000 евро и выше.

Также Забляцкис призвал Латвию и Эстонию, где на границах с Россией и Белоруссией расположены обширные заболоченные участки, последовать их примеру и «использовать природу для защиты».



Ранее Литва объявила о планах возведения новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, включающую минные поля и мосты, которые предполагается взрывать в случае вторжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».