Литва может восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией
Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией. Об этом заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис в эфире радио LRT.
По словам Забляцкиса, речь идет о восстановление ранее существовавших, но осушенных болот. Он отметил, что, в приграничных районах с Белоруссией заболоченность ранее была значительной, и по оценкам ведомства, на этой территории располагается около 60 тысяч гектаров болот, более половины из которых были осушены в прошлом.
По словам Забляцкиса, полное восстановление таких территорий может занять около десяти лет, а стоимость восстановления одного гектара оценивается в сумму от 500 до 2000 евро и выше.
Также Забляцкис призвал Латвию и Эстонию, где на границах с Россией и Белоруссией расположены обширные заболоченные участки, последовать их примеру и «использовать природу для защиты».
Ранее Литва объявила о планах возведения новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, включающую минные поля и мосты, которые предполагается взрывать в случае вторжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компания Стивена Сигала займется в России переработкой пластика
- Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
- Мерц: Никто сейчас не обсуждает отправку наземных войск на Украину
- Литва может восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией
- Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
- «Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах
- Премьера фильма «Раскаты» Глеба Пускепалиса состоится 23 февраля 2026 года
- Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов
- Около 20 игроков ФК Team Young задержаны в Самарской области
- Новогодняя кинокомедия Дарьи Лебедевой выйдет в прокат в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru