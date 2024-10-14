Алаудинов заявил об освобождении 50% территории Курской области, занятой ВСУ

Алаудинов также уточнил, что на курском направлении уничтожено большое количество западной техники противника.

Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, ещё один сдался в плен.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова также рассказала, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил обращения от более чем тысячи людей, ищущих своих родственников, насильно вывезенных украинскими военными из приграничных районов Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

