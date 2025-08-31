Премьера фильма «Раскаты» Глеба Пускепалиса состоится 23 февраля 2026 года
Премьера фильма «Раскаты» режиссёра Глеба Пускепалиса запланирована на 23 февраля 2026 года. Об этом рассказала актриса театра и кино Елена Захарова в интервью «ТАСС Кавказ» на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.
По её словам, съёмки картины прошли летом, и сейчас фильм находится на стадии постпродакшна. Захарова назвала сюжет «Раскатов» очень интересным и отметила, что сыграла в нём роль вдовы, вокруг которой разворачивается история любви. Главную мужскую роль исполнил актёр Павел Баршак.
Актриса добавила, что действие фильма начинается со специальной военной операции. Для своей роли она специально научилась управлять мотоциклом — в том числе с коляской — и с удовольствием возила людей по просёлочным дорогам, что стало для неё не только частью подготовки к образу, но и ярким личным впечатлением.
Кинофестиваль Ferrum-25 проходит в Железноводске с 28 по 31 августа и включает в себя показы отечественных фильмов, концертные выступления, творческие вечера, а также встречи с деятелями кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
