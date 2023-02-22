На Украине захотели маркировать продукты работающих в России зарубежных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству страны создать маркировку для продукции зарубежных корпораций, продолжающих работать как в России, так и на Украине. Так украинский лидер ответил на петицию, опубликованную на портале главы государства.

Путин заявил об огромных убытках ушедших из России мировых брендов

Авторы документа потребовали, чтобы власти Украины обязали иностранные предприятия, продолжающие свою деятельность в России, обозначать товары, поставляемые на Украину, специальным знаком.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль получил от Зеленского поручение обеспечить проработку затронутых в петиции вопросов и определиться относительно мероприятий, способствующих завершению деятельности на территории России международных корпораций.

Ранее российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объемы торговли России с Евросоюзом сократились на треть с апреля по декабрь 2022 года. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрендыРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры