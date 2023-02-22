На Украине захотели маркировать продукты работающих в России зарубежных компаний
Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству страны создать маркировку для продукции зарубежных корпораций, продолжающих работать как в России, так и на Украине. Так украинский лидер ответил на петицию, опубликованную на портале главы государства.
Авторы документа потребовали, чтобы власти Украины обязали иностранные предприятия, продолжающие свою деятельность в России, обозначать товары, поставляемые на Украину, специальным знаком.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль получил от Зеленского поручение обеспечить проработку затронутых в петиции вопросов и определиться относительно мероприятий, способствующих завершению деятельности на территории России международных корпораций.
Ранее российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объемы торговли России с Евросоюзом сократились на треть с апреля по декабрь 2022 года. Об этом сообщило агентство НСН.
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