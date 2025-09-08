РБК запустил свое радио после песни «Карнавала.нет»

Радио РБК начало работу в пяти областных центрах и соседних городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вещание нового разговорного делового радио стартовало 8 сентября в 07:00. В Москве радиостанция заработала на частоте 92.8 FM, заменив музыкальное радио «Карнавал». Эфир предшественника РБК завершила песня группы «Мумий Тролль» «Карнавала.нет», в которой есть строчка «карнавала не будет».

«Именно эту фразу РБК вынес на креативную обложку своей газеты как метафору смены формата: от развлекательного радио — к деловому, ориентированному на взвешенный диалог на темы от бизнеса до культуры», - отмечается в сообщении.

Новая радиостанция будет вещать круглосуточно еще в четырех городах на других частотах, а также онлайн.

Между тем радио ROCK FM запустило новый сезон музыкальных квартирников в эфире.

