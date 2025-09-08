Задержан один из осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Одного из осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Свердловской области.
Ранее Антитеррористическая комиссия региона подтвердила, что 1 сентября двое 24-летних заключенных сбежали из екатеринбургского СИЗО-1. Речь идет об Иване Корюкове и Александре Черепанове (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденных за приготовление к теракту. После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о побеге из места лишения свободы, совершенном группой.
«Восьмого сентября в 00.45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов», - указали в пресс-службе.
Осужденный не оказал сопротивления. Розыск второго беглеца продолжается.
Ранее житель Анапы, приговоренный к исправительным работам за кражу, сбежал к женщине, с которой познакомился в интернете, в Курганскую область. Мужчину задержали полицейские, пишет Ura.ru.
