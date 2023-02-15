Белоусов: Торговля России с Евросоюзом упала на треть

Объемы торговли России с Евросоюзом упали на треть с апреля по декабрь 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговом заседании правления РЖД.

При этом, по его словам, за этот же период вырос товарооборот с Турцией, Египтом и странами Персидского залива – почти в два раза, на 17% - со странами Юго-Восточной Азии.