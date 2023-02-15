Белоусов: Торговля России с Евросоюзом упала на треть
Объемы торговли России с Евросоюзом упали на треть с апреля по декабрь 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговом заседании правления РЖД.
При этом, по его словам, за этот же период вырос товарооборот с Турцией, Египтом и странами Персидского залива – почти в два раза, на 17% - со странами Юго-Восточной Азии.
Внешняя торговля России вернулась на уровень, на котором находилась до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, сообщает The New York Times.
По данным издания, экономика в целом оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе.
Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года стал рекордным. Об этом ранее заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов, сообщает НСН.
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