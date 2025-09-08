Победителем US Open стал Карлос Алькарас
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США (US Open) и стал победителем соревнования.
Турнир прошел в Нью-Йорке. Встреча Алькараса - второй ракетки мира - и возглавляющего рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Синнера закончилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу испанца.
Алькарас получил за победу кубок и рекордные для официального турнира $5 млн. По итогам соревнования испанец станет первой ракеткой мира. Карлос Алькарас уже становился победителем US Open, он выиграл этот турнир в 2022 году.
Ранее россиянин Андрей Рублев вылетел с US Open после 1/8 финала, проиграв канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обрушит экономику? Трамп готов к новым санкциям против России
- Победителем US Open стал Карлос Алькарас
- Задержан один из осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
- СБУ объявила в розыск Тимати
- Тутберидзе грозит штраф за не сданную в срок отчетность о страховании
- Над четырьмя регионами России уничтожили семь украинских БПЛА
- СМИ: В Джерси проверят Абрамовича на коррупцию и отмывание денег
- С 1 октября в России поднимут зарплаты
- Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально
- Паспорта усопших россиян используются мошенниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru