Победителем US Open стал Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США (US Open) и стал победителем соревнования.

Турнир прошел в Нью-Йорке. Встреча Алькараса - второй ракетки мира - и возглавляющего рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Синнера закончилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу испанца.

Алькарас получил за победу кубок и рекордные для официального турнира $5 млн. По итогам соревнования испанец станет первой ракеткой мира. Карлос Алькарас уже становился победителем US Open, он выиграл этот турнир в 2022 году.

Ранее россиянин Андрей Рублев вылетел с US Open после 1/8 финала, проиграв канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, напоминает Ura.ru.

