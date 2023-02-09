Путин заявил об огромных убытках ушедших из России мировых брендов

На заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» он отметил, что из-за ухода из России иностранные компании «несут огромные убытки».

Глава государства указал, что западные бренды сожалеют о том, что покинули российский рынок.

«Многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах — многие просто душу вкладывали», — заключил российский лидер.

Ранее компания Nissan объявила об уходе из России. Все активы японского автопроизводителя приобрело ФГУП «НАМИ», сообщает RT.

