Путин заявил об огромных убытках ушедших из России мировых брендов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие иностранные бренды, ушедшие с российского рынка, приняли такое решение «под давлением своих правительств», сообщает РИА Новости.

Компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде

На заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» он отметил, что из-за ухода из России иностранные компании «несут огромные убытки».

Глава государства указал, что западные бренды сожалеют о том, что покинули российский рынок.

«Многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах — многие просто душу вкладывали», — заключил российский лидер.

Ранее компания Nissan объявила об уходе из России. Все активы японского автопроизводителя приобрело ФГУП «НАМИ», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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