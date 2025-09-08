Кадыров назвал Трампа давним фанатом Путина

Президент США Дональд Трамп является поклонником российского лидера Владимира Путина и под предлогом переговоров хотел встретиться с президентом России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.

«Трамп – давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним», - высказал мнение Кадыров.

По словам политика, американский президент просто захотел встретиться с Путиным, «используя служебное положение».

Лидеры России и США провели переговоры 15 августа в Анкоридже, напоминает 360.ru.

