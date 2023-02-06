На месте взрыва украинского беспилотника нашли авиабомбу
На месте взрыва беспилотника ВСУ Ту-141 «Стриж» производства СССР, переделанного в дрон-камикадзе, в лесу под Калугой была обнаружена авиабомба ОФАБ-100-120. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что она могла не сработать вследствие того, что высота полета БПЛА была невысокой. Внутри осколочно-фугасной бомбы находится 46 кг взрывчатого вещества, ее собственный вес — 133 кг, длина 130 см, а диаметр — 27 см. Подобные снаряды применяются при ликвидации минометов, артиллерии, легкой бронетехники и живой силы противника.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о сбитом системами ПВО беспилотнике. Об этом пишет агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru