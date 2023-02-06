На месте взрыва украинского беспилотника нашли авиабомбу

Отмечается, что она могла не сработать вследствие того, что высота полета БПЛА была невысокой. Внутри осколочно-фугасной бомбы находится 46 кг взрывчатого вещества, ее собственный вес — 133 кг, длина 130 см, а диаметр — 27 см. Подобные снаряды применяются при ликвидации минометов, артиллерии, легкой бронетехники и живой силы противника.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о сбитом системами ПВО беспилотнике. Об этом пишет агентство НСН.

