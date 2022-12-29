ПВО сбила в Саратовской области беспилотник

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале заявил, что системы ПВО сбили беспилотник.

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По его словам, инцидент произошёл в Энгельсском районе, упавшими осколками дрона были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж.

«В одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали», — уточнил Бусаргин.

Он также добавил, появившаяся в СМИ информация о якобы эвакуации детских садов не соответствует действительности.

Ранее Бусаргин заявил, что на территории Энгельсского района система ПВО уничтожила неопознанный объект, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:ПроисшествиеПВОСаратовская ОбластьБеспилотники
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