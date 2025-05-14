Пожар произошел близ космодрома «Восточный» в Приамурье

Пожар произошел в районе города Циолковский в Амурской области, неподалеку от которого находится космодром «Восточный». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Ранее в МЧС рассказали, что спасатели защищают от природного пожара Циолковский, где загорелась сухая растительность по фронту шириной в 8 километров. В частности, в этом районе горел лес вблизи жилых домов, отмечает РЕН ТВ.

«Пожар возле Циолковского локализован, угрозы городу и инфраструктуре... нет», - отметили в «Роскосмосе».

Подразделения космодрома продолжают работать в штатном режиме и проводят плановые мероприятия по графику. В свою очередь, специалисты ведут полную ликвидацию отдельных очагов возгорания.

