Пожар произошел близ космодрома «Восточный» в Приамурье
Пожар произошел в районе города Циолковский в Амурской области, неподалеку от которого находится космодром «Восточный». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Ранее в МЧС рассказали, что спасатели защищают от природного пожара Циолковский, где загорелась сухая растительность по фронту шириной в 8 километров. В частности, в этом районе горел лес вблизи жилых домов, отмечает РЕН ТВ.
«Пожар возле Циолковского локализован, угрозы городу и инфраструктуре... нет», - отметили в «Роскосмосе».
Подразделения космодрома продолжают работать в штатном режиме и проводят плановые мероприятия по графику. В свою очередь, специалисты ведут полную ликвидацию отдельных очагов возгорания.
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