В Воронежской области запретили использовать гражданские беспилотники

Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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По его словам, полеты беспилотников будут доступны только отдельным органам власти, а также силовым структурам. Губернатор отметил, что власти также будут принимать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников «в мирных целях».

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе с полуночи 12 декабря в целях усиления охраны общественного порядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Нижегородской, Саратовской, Тульской, Рязанской областях и ряде других регионов также ввели запрет на применение беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:РоссияБеспилотники
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