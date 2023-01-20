В Воронежской области запретили использовать гражданские беспилотники

По его словам, полеты беспилотников будут доступны только отдельным органам власти, а также силовым структурам. Губернатор отметил, что власти также будут принимать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников «в мирных целях».

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе с полуночи 12 декабря в целях усиления охраны общественного порядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Нижегородской, Саратовской, Тульской, Рязанской областях и ряде других регионов также ввели запрет на применение беспилотников.

