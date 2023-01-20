В Воронежской области запретили использовать гражданские беспилотники
Полеты беспилотников гражданского назначения запретили над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, полеты беспилотников будут доступны только отдельным органам власти, а также силовым структурам. Губернатор отметил, что власти также будут принимать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников «в мирных целях».
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе с полуночи 12 декабря в целях усиления охраны общественного порядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Нижегородской, Саратовской, Тульской, Рязанской областях и ряде других регионов также ввели запрет на применение беспилотников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 078 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 698 / сут.
- Профессор Рогофф призвал власти США столкнуть россиян с «ужасающей бедностью»
- СМИ: США отдадут Западную Украину Польше
- Американский полковник сообщил о «безумном плане» НАТО по Украине
- Боррель: ЕС уже выделил Украине военную помощь на €10 млрд
- Министр обороны ФРГ: Решение по танкам Leopard 2 для Киева не принято
- Британия присоединилась к странам, требующим трибунала против России
- СМИ: Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ в Артемовске
- СМИ: Экс-защитник «Барселоны» Алвес задержан по делу о домогательствах
- Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного авто
- В Воронежской области запретили использовать гражданские беспилотники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru