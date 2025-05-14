МВД: Россиянам не требуется регистрация при переезде внутри региона
Граждане России могут не регистрироваться по новому адресу в случае переезда в рамках одного региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД страны.
«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт... на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», - отметили в министерстве.
При этом россиянам, которые переехали в другой субъект РФ более чем на 90 дней, необходимо оформить регистрацию по месту жительства (временную).
Ранее в МВД рассказали, что граждане могут удалить из поисковой выдачи устаревшую или недостоверную информации о себе, отправив запрос в поисковые системы на скрытие соответствующих ссылок, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саудовская Аравия впервые вошла в топ стран по числу туристов в России
- МВД: Россиянам не требуется регистрация при переезде внутри региона
- Пожар произошел близ космодрома «Восточный» в Приамурье
- Гергиев пожаловался, что спекулянты отняли больше половины прибыли Большого театра
- Эстония и Украина прошли в финал «Евровидения»
- Ученые подсчитали, что жизнь на Земле исчезнет в 1000002021 году
- Мать основателя «Ласкового мая» судится с вдовой Юрия Шатунова
- Над территорией России уничтожили 12 украинских БПЛА
- Трамп назвал «Оземпик» уколом для жирдяев и усомнился в эффективности препарата
- Умер обладатель трех «Оскаров» режиссер и сценарист Роберт Бентон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru