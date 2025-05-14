МВД: Россиянам не требуется регистрация при переезде внутри региона

Граждане России могут не регистрироваться по новому адресу в случае переезда в рамках одного региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД страны.

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт... на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», - отметили в министерстве.

При этом россиянам, которые переехали в другой субъект РФ более чем на 90 дней, необходимо оформить регистрацию по месту жительства (временную).

Ранее в МВД рассказали, что граждане могут удалить из поисковой выдачи устаревшую или недостоверную информации о себе, отправив запрос в поисковые системы на скрытие соответствующих ссылок, напоминает РЕН ТВ.

