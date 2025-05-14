Саудовская Аравия впервые вошла в топ стран по числу туристов в России

На втором месте в сфере въездного туризма – Турция и 13 129 туристов. Саудовская Аравия сделала самый большой прорыв. Так, до пандемии, в первом квартале 2019 года, в Россию приехали всего 210 туристов из Саудовской Аравии. В первом квартале 2025 года их число выросло в 47 раз – до 9,9 тысяч.

На встрече генпрокурора России и генпрокурора Королевства Саудовская Аравия обсуждался вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами уже в ближайшее время. Иностранный представитель заверил, что работа над решением этого вопроса находится на завершающей стадии.

Российские туристы, посещающие Саудовскую Аравию, предпочитают останавливаться в премиальных пятизвездочных отелях, сказал в эфире НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

