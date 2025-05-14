Саудовская Аравия впервые вошла в топ стран по числу туристов в России
Саудовская Аравия впервые вошла в топ стран по числу туристов в России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Пограничную службу ФСБ РФ.
Сообщается, что в первом квартале (с января по март) 2025 года Россию с туристическими целями посетили 228,851 иностранцев. На первом месте по числу туристов по-прежнему Китай (106 782 туристов).
На втором месте в сфере въездного туризма – Турция и 13 129 туристов. Саудовская Аравия сделала самый большой прорыв. Так, до пандемии, в первом квартале 2019 года, в Россию приехали всего 210 туристов из Саудовской Аравии. В первом квартале 2025 года их число выросло в 47 раз – до 9,9 тысяч.
На встрече генпрокурора России и генпрокурора Королевства Саудовская Аравия обсуждался вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами уже в ближайшее время. Иностранный представитель заверил, что работа над решением этого вопроса находится на завершающей стадии.
Российские туристы, посещающие Саудовскую Аравию, предпочитают останавливаться в премиальных пятизвездочных отелях, сказал в эфире НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru