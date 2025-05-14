Гергиев пожаловался, что спекулянты отняли больше половины прибыли Большого театра

Художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев пожаловался на билетных спекулянтов, сравнив их с колумбийской мафией. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Гергиев высказался после заседания попечительского совета Большого театра в Кремле. По словам худрука, спекулянты забирали «до половины доходов» учреждения.

«В Большом театре тысячи артистов, а спекулянтов, ну может быть десятки. Никакой колумбийской мафии не снится такой бизнес. К сожалению, для репутации нашей страны это грязное пятно», - подчеркнул Гергиев.

По его словам, с ситуацией разбирались друзья театра и те, кто призван «бороться с тем, чтобы откровенное воровство не торжествовало в сердце Москвы».

Ранее Валерий Гергиев высказался о ценах на билеты в Большой театр, напоминает РЕН ТВ. Как отметил худрук, повсеместно билеты в театры продают по категориям: «от первого класса, потом бизнес-класс, потом – экономкласс, эконом-комфорт и так далее».

