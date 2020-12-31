«Визит насильно». В Госдуме оценили желание Санду приехать в Россию

«Мне кажется, что если госпожа Санду хотела бы познакомиться с руководством России и наладить контакт, то для этого она могла бы не будоражить всех нас своими заявлениями, которых она уже немало наделала, не раздражать своим поведением, а принять более сбалансированную точку зрения. Таким образом визиты насильно не готовятся. То, что она успела за это время наговорить, не служит цели достижения взаимопонимания, как раз наоборот. Я не думаю, что мы сегодня заинтересованы обсуждать с ней что-то. Мы, конечно, будем иметь дело с молдавской стороной как с официальными представителями государства, но это совсем не значит, что руководство Молдовы будет нам диктовать, какие темы мы должны поднимать, что мы должны обсуждать, что не должны», - сказал Затулин.

По его словам, для организации визита должна быть создана определенная атмосфера, а та атмосфера, которую успела создать Санду, не способствует взаимопониманию.

В минувший четверг Санду вступила в должность президента Молдавии в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов. В ходе торжественного мероприятия она принесла присягу на конституции.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин ранее в эфире НСН обвинил Кремль в триумфе Санду. Он считает, что Россия проводит неэффективную политику на территории стран бывшего Советского Союза.

После победы на выборах Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. В МИД РФ ответили, что рассматривают данное заявление «как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы».

