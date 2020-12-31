«Визит насильно». В Госдуме оценили желание Санду приехать в Россию
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в эфире НСН рассказал, как в Москве отреагируют на визит нового президента Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для решения вопроса приднестровского конфликта, а также обсуждения вопросов торговли и экспорта молдавской продукции. Глава государства добавила, что она открыта для обсуждения «всего спектра» двусторонних отношений. Санду заявила, что до того, как посетит Москву, планирует совершить поездки в Киев и Брюссель.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, как в Москве относятся к новому президенту Молдавии.
«Мне кажется, что если госпожа Санду хотела бы познакомиться с руководством России и наладить контакт, то для этого она могла бы не будоражить всех нас своими заявлениями, которых она уже немало наделала, не раздражать своим поведением, а принять более сбалансированную точку зрения. Таким образом визиты насильно не готовятся. То, что она успела за это время наговорить, не служит цели достижения взаимопонимания, как раз наоборот. Я не думаю, что мы сегодня заинтересованы обсуждать с ней что-то. Мы, конечно, будем иметь дело с молдавской стороной как с официальными представителями государства, но это совсем не значит, что руководство Молдовы будет нам диктовать, какие темы мы должны поднимать, что мы должны обсуждать, что не должны», - сказал Затулин.
По его словам, для организации визита должна быть создана определенная атмосфера, а та атмосфера, которую успела создать Санду, не способствует взаимопониманию.
В минувший четверг Санду вступила в должность президента Молдавии в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов. В ходе торжественного мероприятия она принесла присягу на конституции.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин ранее в эфире НСН обвинил Кремль в триумфе Санду. Он считает, что Россия проводит неэффективную политику на территории стран бывшего Советского Союза.
После победы на выборах Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. В МИД РФ ответили, что рассматривают данное заявление «как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы».
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