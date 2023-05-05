Кадыров готов заменить Пригожина: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута, «Ахмат» рвется в бой

«У нас имеется запас на несколько дней, никакой реакции со стороны околовоенных чиновников до сих пор не произошло. Они игнорируют любые вопросы от ЧВК „Вагнер“», — гневно высказался Пригожин.

Спустя два дня, 5 мая, Пригожин объявил о планах вывести своих бойцов 10 мая из Артемовска и передать позиции Минобороны России. Вагнеровцы же уйдут в тыловые лагеря, заверил он.



«Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны – и указать дату, с какого дня они сменят нас на позициях», - говорится в обращении.

По словам Пригожина, бойцам осталось отвоевать лишь 2,5 из 45 квадратных километров площади Артемовска, однако продолжать бои в условиях снарядного голода военнослужащие ЧВК «Вагнер» не могут.

Чуть позднее в тот же день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что знает о выступлении Пригожина, однако отказался его комментировать, поскольку слова основателя ЧВК «Вагнер» касаются проведения спецоперации.