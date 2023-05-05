Кадыров готов заменить Пригожина: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута, «Ахмат» рвется в бой
ЧВК «Вагнер» намерен уйти из Бахмута из-за снарядного голода, Кремль не комментирует, а подразделения "Ахмат" готовы занять переданные позиции.
СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД
Третьего мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин эмоционально заявил о начале контрнаступления украинских войск.
По его словам, ЧВК «Вагнер» испытывает острейший снарядный голод. При этом Пригожин указал на неограниченное количество снарядов и живой силы у украинской армии. Он также подчеркнул то, что требования к Минобороны России о выдаче артиллерийских боеприпасов остаются без внимания.
«У нас имеется запас на несколько дней, никакой реакции со стороны околовоенных чиновников до сих пор не произошло. Они игнорируют любые вопросы от ЧВК „Вагнер“», — гневно высказался Пригожин.
Спустя два дня, 5 мая, Пригожин объявил о планах вывести своих бойцов 10 мая из Артемовска и передать позиции Минобороны России. Вагнеровцы же уйдут в тыловые лагеря, заверил он.
«Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны – и указать дату, с какого дня они сменят нас на позициях», - говорится в обращении.
По словам Пригожина, бойцам осталось отвоевать лишь 2,5 из 45 квадратных километров площади Артемовска, однако продолжать бои в условиях снарядного голода военнослужащие ЧВК «Вагнер» не могут.
Чуть позднее в тот же день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что знает о выступлении Пригожина, однако отказался его комментировать, поскольку слова основателя ЧВК «Вагнер» касаются проведения спецоперации.
ТАК И НЕ СВЯЗАЛИСЬ
Спустя несколько часов после эмоционального заявления Пригожина министр обороны России Сергей Шойгу поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В свою очередь Пригожин заявил, что Минобороны по-прежнему не связалось с ним по поводу поставок боеприпасов.
«Я не в курсе того, какие были даны поручения. К нам никто не обращался, на наши многочисленные письма по боеприпасам ни одного ответа на сегодня нет. Официальный представитель ЧВК «Вагнер» герой России Андрей Трошев при Генштабе никакой информации не получал, с ним никто не общается», - сказал он.
МЛАДШИЙ БРАТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» готов сменить ЧВК "Вагнер" в Артемовске (Бахмуте). Он отметил, что ему «неприятно слышать» слова Пригожина и «вдвойне неприятно» игнорирование заявлений основателя ЧВК «Вагнер» со стороны Минобороны.
Кадыров попросил Пригожина больше не снимать «тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса». При этом чеченский лидер подчеркнул, что основатель ЧВК «Вагнер» «заслуживает уважения».
«Если уйдёт старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», - написал Кадыров в соцсетях.
На фоне разборок ЧВК с Минобороны лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своих соцсетях обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину и Шойгу предоставить бойцам «Вагнера» необходимые боеприпасы. Его поддержал глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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