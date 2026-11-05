Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик напомнил, что провел в Стамбуле переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RT.
«После встречи... мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее Зеленский заявлял о желании организовать встречу с Владимиром Путиным на территории Турции и расчете на помощь со стороны Эрдогана.
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