Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Политик напомнил, что провел в Стамбуле переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RT.

«После встречи... мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Зеленский заявлял о желании организовать встречу с Владимиром Путиным на территории Турции и расчете на помощь со стороны Эрдогана.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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