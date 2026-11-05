Финский суд приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года заключения
Суд в Хельсинки приговорил к 3,5 года заключения российского капитана судна Fitburg по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.
Дело касается происшествия в заливе в декабре 2025 года, отмечает RT. По данным следствия, Fitburg вышло из порта Санкт-Петербурга и следовало вне переделов территориальных вод Финляндии, при этом якорь судна оставался опущенным в воду в течение нескольких часов. Финская сторона отмечает, что из-за этого были повреждены два подводных кабеля и возникла угроза повреждения для других кабелей связи и электропередачи, а также газопровода. Суд пришел к выводу, что капитан мог не отдавать лично приказ опустить якорь в воду во время движения судна, но не мог не знать о происходящем.
Россиянина приговорили к лишению свободы и обязали выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее в Таиланде задержали гражданина России по обвинению в нелегальной работе туристическим гидом и попытке запугать клиента с целью удаления видеозаписи.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Лерчек
- Отечественную онковакцину CaTeVac могут начать применять с 2027 года
- Российским IT-компаниям предрекли сокращения вслед за Google и Microsoft
- «Чебурашка 2» возглавил рейтинг российских фильмов 2026 года
- Группа Ay Yola представила кавер на песню Александры Пахмутовой «Нежность»
- Пашинян: Армения больше не заинтересована в ОДКБ
- Финский суд приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года заключения
- Без Кадышевой и ажиотажа: Почему корпоративы оказались «не в тренде»
- Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным Украину
- В Донецке при атаке БПЛА поврежден колледж