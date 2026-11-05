Финский суд приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 года заключения

Суд в Хельсинки приговорил к 3,5 года заключения российского капитана судна Fitburg по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

Дело касается происшествия в заливе в декабре 2025 года, отмечает RT. По данным следствия, Fitburg вышло из порта Санкт-Петербурга и следовало вне переделов территориальных вод Финляндии, при этом якорь судна оставался опущенным в воду в течение нескольких часов. Финская сторона отмечает, что из-за этого были повреждены два подводных кабеля и возникла угроза повреждения для других кабелей связи и электропередачи, а также газопровода. Суд пришел к выводу, что капитан мог не отдавать лично приказ опустить якорь в воду во время движения судна, но не мог не знать о происходящем.

Россиянина приговорили к лишению свободы и обязали выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.

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