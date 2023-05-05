«Не выполнил задачи»: Генерал Липовой о переходе бывшего замглавы Минобороны в ЧВК «Вагнер»

Сергей Липовой заявил в эфире НСН, что Михаил Мизинцев, вероятно, не справился с поставленными задачами, но теперь сможет применить свои знания и опыт в ЧВК. 

Увольнение генерал-полковника Михаила Мизинцева с должности замглавы Минобороны связано с невыполнением поставленных задач, заявил герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН. Переход Мизинцева в ЧВК «Вагнер» он назвал исключительным случаем, но отметил, что таким образом вагнеровцы усилили свои ряды.

Ранее отправленный в отставку с должности замглавы Минобороны по вопросам тылового обеспечения генерал-полковник Михаил Мизинцев перешел в ЧВК «Вагнер». Он стал заместителем командира ЧВК Вагнера.

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«Если высокого военачальника снимают, на то возможны две причины. Либо перемещение на вышестоящую или нижестоящую должность, либо увольняют в связи с невыполнением поставленных задач. В такой ситуации это, скорее всего, второй вариант. То, что Мизинцев оказался в самой эффективной ЧВК, это неудивительно, потому что ЧВК «Вагнер» сейчас собирают всех военнослужащих, в том числе с высоким рангом, чтобы усилить свою группировку», - отметил Липовой.

Он назвал такой переход исключительным случаем и рассказал, чем Мизинцев займется в ЧВК.

«То, что он перешел, это лучший вариант, чем, если бы он уехал на дачу. У него есть опыт, знания, которые он может применить. ЧВК – это мини-армия наша. Он найдет себе там достойное применение. Это исключение, это редкость, когда такого уровня начальники переходят в ЧВК. Сначала он пришел туда в качестве советника, потом может занять какую-то руководящую должность», - заключил собеседник НСН.

Бывший замглавы Минобороны Михаил Мизинцев перешел в ЧВК «Вагнер» по приглашению Евгения Пригожина, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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