«Не выполнил задачи»: Генерал Липовой о переходе бывшего замглавы Минобороны в ЧВК «Вагнер»

Увольнение генерал-полковника Михаила Мизинцева с должности замглавы Минобороны связано с невыполнением поставленных задач, заявил герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН. Переход Мизинцева в ЧВК «Вагнер» он назвал исключительным случаем, но отметил, что таким образом вагнеровцы усилили свои ряды.

Ранее отправленный в отставку с должности замглавы Минобороны по вопросам тылового обеспечения генерал-полковник Михаил Мизинцев перешел в ЧВК «Вагнер». Он стал заместителем командира ЧВК Вагнера.