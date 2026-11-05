Без Кадышевой и ажиотажа: Почему корпоративы оказались «не в тренде»
Эдуард Ратников заявил НСН, что бум на звезд девяностых в целом сохраняется, но востребованность Кадышевой, например, сильно преувеличена.
Артисты сегодня не могут снижать ценники на корпоративы из-за не очень интенсивных гастролей, а компании не готовы платить и широко отмечать праздники в этом году, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Надежда Кадышева вдвое скинула ценник на новогодние корпоративы после прошлогоднего ажиотажа — вместо прежних 20 млн рублей готова выступать за 10 млн. Но даже со скидкой желающих минимум, концерты отменяются. По данным Mash, команда певицы готова уступать заказчикам не только в гонораре, но и в расходах на сцену и техническое оснащение. До этого сообщалось, что ценник снизила и Лариса Долина. Ратников отметил, что снижение цен на корпоративы – это редкость.
«Среди моих потенциальных заказчиков имя Кадышевой ни разу не звучало. Я думаю, что вопрос ее востребованности достаточно сильно преувеличен. А то, что она сбросила ценник с прошлого года, только подтверждает этот факт. Спрос диктует нам стоимость предложения. Она не в тренде, но стремится все-таки работать, дает какой-то компромиссный вариант по своей стоимости. Интенсивной гастрольной деятельности у артистов сегодня нет, она есть, но она гораздо менее интенсивная, чем в допандемийный период. Поэтому сбрасывание цен на корпоративные выступления – это выходящие за рамки случаи, единичные. Если говорим про бум на звезд девяностых, у людей всегда есть необходимость получать эмоции. Другое дело, что сейчас не время сильно развлекаться. Поэтому многие корпоративные заказчики именно из этого исходят. Второй момент – недостаток средств на развлечения и корпоративный дух, но первоочередная причина все-таки в том, что не время развлекаться. Предложение на сегодняшний день обеднено, это тоже имеет значение при принятии решений о тратах на корпоративы», — объяснил он.
Со своей стороны, организатор Международного форума музыкальной индустрии «Colisium» Сергей Бабич в целом снижение ценников не подтвердил.
«Это всегда закрытая информация, поэтому делать такие выводы рано. Реальных цифр мы не знаем. Могу сказать, что ностальгия на 90-е годы не проходит, она была и будет, никакого спада я не замечаю. Артисты, на которых мы выросли, все равно будут нам интересны, это закон биологии», — добавил собеседник НСН.
При этом управляющий партнер концертной компании «КИТ» Алексей Полихун говорил НСН, что заказчики по-прежнему хотят слышать полюбившиеся хиты от оригинальных исполнителей, поэтому спрос на возрастных артистов на корпоративах сохраняется.
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