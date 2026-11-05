Артисты сегодня не могут снижать ценники на корпоративы из-за не очень интенсивных гастролей, а компании не готовы платить и широко отмечать праздники в этом году, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Надежда Кадышева вдвое скинула ценник на новогодние корпоративы после прошлогоднего ажиотажа — вместо прежних 20 млн рублей готова выступать за 10 млн. Но даже со скидкой желающих минимум, концерты отменяются. По данным Mash, команда певицы готова уступать заказчикам не только в гонораре, но и в расходах на сцену и техническое оснащение. До этого сообщалось, что ценник снизила и Лариса Долина. Ратников отметил, что снижение цен на корпоративы – это редкость.