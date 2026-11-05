В Донецке при атаке БПЛА поврежден колледж
Здание Донецкого промышленно-энергетического колледжа было повреждено при ночной атаке украинского БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника следственных органов Следственного комитета РФ.
«Многочисленные повреждения и разрушения получили здания гражданской инфраструктуры и профессиональное образовательное учреждение», - указал источник.
На месте обстрела обнаружили фрагменты ударных дронов самолетного типа иностранного производства.
Ранее в Донецке после атаки ВСУ были повреждены Свято-Воскресенский храм и около десяти многоквартирных жилых домов.
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