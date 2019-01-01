Мировые новости на завтрак: Мюллер ответит за «российское дело» в Конгрессе США
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 24 июля.
Минюст США обвинили в высокомерии за попытку цензуры Мюллера
В среду, 24 июля бывший спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, даст показания перед двумя комитетами Палаты представителей по этому делу.
В 08:30 по местному времени в Вашингтоне (15:30 мск) Мюллер ответит на вопросы законодателей в Судебном комитете нижней палаты Конгресса США. Через три часа и короткого перерыва бывший спецпрокурор предстанет перед Комитетом по разведке Палаты представителей и проведет там еще порядка двух часов. Все пять часов выступления Мюллера в Конгрессе будут транслироваться по основным телеканалам и онлайн-ресурсам США.
Накануне Белый дом призвал Мюллера не выходить в своих ответах за рамки представленного им в апреле этого года 448-страничного доклада по «российскому делу». В Минюсте США заявили, что на некоторые области расследования распространяется «исполнительная привилегия», которая позволяет американским президентам скрывать определенную внутреннюю информацию от других ветвей власти.
В Конгрессе такое заявление Минюста восприняли в штыки. Председатель Судебного комитета Палаты представителей США Джерольд Надлер заявил, что Мюллеру совсем не обязательно следовать указаниям Белого дома, а само министерство обвинил в высокомерии.
«Я думаю, что это невероятно высокомерно со стороны министерства пытаться проинструктировать его, что говорить. Это часть продолжающейся кампании администрации по сокрытию информации от американского народа», — цитирует конгрессмена Reuters.
Напомним, что после почти двухлетнего расследования Мюллер и его команда не смогли представить доказательств «сговора» предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Однако в докладе Мюллера приводится 10 случаев возможного нарушения президентом Трампа законов страны, а также утверждается, что Россия вмешивалась в американские выборы и пыталась помочь Трампу стать президентом.
Борис Джонсон может стоить $60 млрд на посту премьера Британии
Избранный лидер Консервативной партии и готовящийся стать премьер-министром Великобритании Борис Джонсон обещает любой ценой вывести Великобританию из Евросоюза.
Как пишет Bloomberg, это может стоить стране 60 миллиардов долларов. Помимо немалой стоимости выхода из ЕС без сделки, который Джонсон в отличие от своего предшественника Терезы Мэй допускает как приемлемый вариант расставания, обещанное будущим премьером снижение налогов не поднимет настолько ВВП страны, насколько образует дыру в бюджете.
Напомним, что Джонсон должен будет завершить процесс Brexit до 31 октября, со сделкой или без нее.
Власти США начали расследование против крупных онлайн-платформ
Министерство юстиции США запустило антимонопольное расследование в отношении крупных онлайн-платформ.
Хотя в официальном заявлении не указаны имена конкретных компаний, СМИ уверены, что речь идет о группе Big Tech или же «Большой четверке», в которую входят Facebook, Apple, Amazon, Google и иногда Microsoft.
Американские власти собираются выяснить, как лидирующие компании добились преимущества на IT-рынке и не занимаются ли они подавлением конкуренции.
Как отмечает Financial Times, акции компаний упали на порядок от 1,1 до 1,8 процентов после объявления Минюста о запуске расследования.
Китай обвинил США в протестах в Гонконге
Пекин обвинил «черные руки» США в политических волнениях в Гонконге. Китайские власти при этом напомнили Америке, что «Гонконг – это китайский Гонконг». Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунин.
Недели протестов, которые были в основном сосредоточены на правительстве Гонконга, в воскресенье взяли другой курс, когда протестующие напали на представительство Пекина в Гонконге, нанеся черную краску на государственный герб Китайской Народной Республики.
С тех пор Пекин усилил свою риторику, опубликовав серию редакционных статей, осуждающих протестующих и позволив распространять изображения и новостные сообщения о вандализме в социальных сетях, где почти весь контент, связанный с протестами в Гонконге, ранее подвергался цензуре, пишет The Guardian.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также о Мюллере и «российском деле»
- О чём рассказал долгожданный доклад Мюллера о «российском деле»
- Несокрушимый Трамп. Как развалилось «российское дело» спецпрокурора Мюллера
- Глава Минюста США назвал спектаклем допрос Мюллера в Конгрессе
- Роберта Мюллера обвинили в преступном влиянии на американские выборы
- Американцы отказались слушать доклад Мюллера по «российскому делу» в Конгрессе
Горячие новости
- После выборов дубинками машут. В Донецкую область направили спецназ
- Россия ждет извинений. Госдума потребовала от президента Грузии ответить за слова
- Американцев запугали скрытым смыслом «Короля льва»
- Киев перебросил спецназ в Донецкую область для подавления бунта
- Володин потребовал извинений от грузинского президента