Мировые новости на завтрак: Мюллер ответит за «российское дело» в Конгрессе США

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В среду, 24 июля бывший спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, даст показания перед двумя комитетами Палаты представителей по этому делу.

В 08:30 по местному времени в Вашингтоне (15:30 мск) Мюллер ответит на вопросы законодателей в Судебном комитете нижней палаты Конгресса США. Через три часа и короткого перерыва бывший спецпрокурор предстанет перед Комитетом по разведке Палаты представителей и проведет там еще порядка двух часов. Все пять часов выступления Мюллера в Конгрессе будут транслироваться по основным телеканалам и онлайн-ресурсам США.

Накануне Белый дом призвал Мюллера не выходить в своих ответах за рамки представленного им в апреле этого года 448-страничного доклада по «российскому делу». В Минюсте США заявили, что на некоторые области расследования распространяется «исполнительная привилегия», которая позволяет американским президентам скрывать определенную внутреннюю информацию от других ветвей власти.

В Конгрессе такое заявление Минюста восприняли в штыки. Председатель Судебного комитета Палаты представителей США Джерольд Надлер заявил, что Мюллеру совсем не обязательно следовать указаниям Белого дома, а само министерство обвинил в высокомерии.

«Я думаю, что это невероятно высокомерно со стороны министерства пытаться проинструктировать его, что говорить. Это часть продолжающейся кампании администрации по сокрытию информации от американского народа», — цитирует конгрессмена Reuters.

Напомним, что после почти двухлетнего расследования Мюллер и его команда не смогли представить доказательств «сговора» предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Однако в докладе Мюллера приводится 10 случаев возможного нарушения президентом Трампа законов страны, а также утверждается, что Россия вмешивалась в американские выборы и пыталась помочь Трампу стать президентом.

